На західному кордоні України з’явиться новий пункт пропуску: до якої країни буде простіше проїхати (фото)

Пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» / © Закарпатська митниця

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Україна готується до відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Румунією. КПП «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» суттєво розширить можливості для пасажирських та вантажних перевезень.

Про це повідомила Закарпатська митниця.

Державні служби активно працюють над тим, щоб цьогорічний запланований запуск міжнародного автомобільного пункту пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» відбувся якомога швидше.

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Очікується, що новий пункт пропуску сприятиме економічному розвитку громад по обидва боки кордону, зміцненню партнерських зв’язків, а також розвитку торгівлі й туризму.

Для перевірки готовності інфраструктури до початку пасажирських перевезень уряд створив спеціальну комісію. Вона вже розпочала роботу та обстежує першу чергу будівництва, необхідну для запуску пасажирського легкового сполучення на тимчасовій інфраструктурі.

Наразі вже облаштовано дорожню інфраструктуру, укріплено берегову лінію, прокладено під’їзну дорогу та встановлено освітлення. Також підготовлено кілька смуг руху, зони огляду й необхідну експлуатаційну інфраструктуру для роботи митної та прикордонної служб.

Митники разом із представниками прикордонної служби розробляють алгоритм оптимізації процедур, який має забезпечити швидкий пропуск пасажирського транспорту вагою до 3,5 т.

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Пункт пропуску працюватиме цілодобово для легкових автомобілів, а також вантажного транспорту без обмежень за вагою. Передбачено шість смуг для легкових авто, дві автобусні та шість вантажних смуг.

За розрахунками, за добу пункт пропуску зможе обслуговувати до 700 легкових автомобілів, або близько 1500 людей, до 60 автобусів із 2000 — 3000 пасажирами, а також до 400 вантажівок.

Пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» / © Закарпатська митниця

Пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» / © Закарпатська митниця

Пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» / © Закарпатська митниця

Нагадаємо, Румунія посилила контроль на кордоні: тепер водії обов’язково мають пред’явити сертифікат про проходження технічного огляду (ОТК), виданий акредитованою СТО, інакше у в’їзді буде відмовлено. Окрім свідоцтва про справність авто, для перетину кордону необхідно мати біометричний паспорт, документи на машину, міжнародну страховку, підтвердження мети візиту, актуальний військово-обліковий документ (для чоловіків 18 — 60 років) та нотаріальну довіреність, якщо машина не належить водію.

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