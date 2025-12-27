На заході України наплив транспорту на кордоні: які пункти пропуску перевантажені

Пункт пропуску на кордоні / © ТСН.ua

На кордоні України пункти пропуску у Львівській та Волинській областях працюють в умовах підвищеного навантаження. Сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в’їзд в Україну традиційно відбувається у період різдвяно-новорічних свят.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У повідомленні зазначили, що після Різдва пасажиропотік дещо знизився, однак зараз відмічається чергове збільшення руху через кордон.

Найбільші накопичення транспорту на виїзд з України спостерігається у таких пунктах пропуску:

«Шегині» ;

«Краківець» ;

«Рава-Руська» ;

«Устилуг» ;

«Угринів».

Найменший пасажиропотік — «Грушів», «Нижанковичі», «Смільниця».

На в’їзд в Україну накопичення не зафіксовано.

«Для зменшення черг і прискорення процедур оформлення в пунктах пропуску вжито збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та проводиться постійна координація з польськими прикордонниками», — додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко попередив, що напередодні різдвяно-новорічних свят пасажиропотік на кордоні зростає, однак є дні, коли перетнути кордон можна значно швидше.