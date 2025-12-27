- Дата публікації
На заході України наплив транспорту на кордоні: які пункти пропуску перевантажені
Після Різдва пасажиропотік дещо знизився, однак зараз відмічається чергове збільшення руху через кордон.
На кордоні України пункти пропуску у Львівській та Волинській областях працюють в умовах підвищеного навантаження. Сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в’їзд в Україну традиційно відбувається у період різдвяно-новорічних свят.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
У повідомленні зазначили, що після Різдва пасажиропотік дещо знизився, однак зараз відмічається чергове збільшення руху через кордон.
Найбільші накопичення транспорту на виїзд з України спостерігається у таких пунктах пропуску:
«Шегині»;
«Краківець»;
«Рава-Руська»;
«Устилуг»;
«Угринів».
Найменший пасажиропотік — «Грушів», «Нижанковичі», «Смільниця».
На в’їзд в Україну накопичення не зафіксовано.
«Для зменшення черг і прискорення процедур оформлення в пунктах пропуску вжито збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та проводиться постійна координація з польськими прикордонниками», — додали у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко попередив, що напередодні різдвяно-новорічних свят пасажиропотік на кордоні зростає, однак є дні, коли перетнути кордон можна значно швидше.