ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
1 хв

На заході України перевантажені пропускні пункти на кордоні: де транспорту найменше

Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пропускний пункт на кордоні

Пропускний пункт на кордоні / © Державна прикордонна служба України

У суботу, 3 січня, станом на 18:00 у прикордонних пунктах пропуску на території Львівської та Волинської областей було зафіксоване підвищене навантаження.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Найбільше накопичення транспорту на виїзд з України зафіксовано у таких пунктах пропуску:

  • «Краківець»;

  • «Шегині»;

  • «Рава-Руська»;

  • «Устилуг»;

  • «Угринів».

Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.

Найменше навантаження зафіксоване на таких пукнтах пропуску:

  • «Грушів»;

  • «Смільниця»;

  • «Нижанковичі».

На в’їзд в Україну накопичення транспорту фіксується у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині».

«Прикордонники працюють у посиленому режимі: збільшено кількість прикордонних нарядів, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця, здійснюється постійна координація дій із суміжною стороною», — повідомили в ДПСУ.

За прогнозами, протягом найближчого тижня інтенсивність руху залишатиметься високою.

Нагадаємо, перед новим роком на кордоні України пункти пропуску у Львівській та Волинській областях також працювали в умовах підвищеного навантаження. Сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в’їзд в Україну традиційно відбувається у період різдвяно-новорічних свят.

Дата публікації
Кількість переглядів
361
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie