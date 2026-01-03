На заході України перевантажені пропускні пункти на кордоні: де транспорту найменше

Пропускний пункт на кордоні / © Державна прикордонна служба України

У суботу, 3 січня, станом на 18:00 у прикордонних пунктах пропуску на території Львівської та Волинської областей було зафіксоване підвищене навантаження.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Найбільше накопичення транспорту на виїзд з України зафіксовано у таких пунктах пропуску:

«Краківець» ;

«Шегині» ;

«Рава-Руська» ;

«Устилуг» ;

«Угринів».

Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.

Найменше навантаження зафіксоване на таких пукнтах пропуску:

«Грушів» ;

«Смільниця» ;

«Нижанковичі».

На в’їзд в Україну накопичення транспорту фіксується у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині».

«Прикордонники працюють у посиленому режимі: збільшено кількість прикордонних нарядів, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця, здійснюється постійна координація дій із суміжною стороною», — повідомили в ДПСУ.

За прогнозами, протягом найближчого тижня інтенсивність руху залишатиметься високою.

Нагадаємо, перед новим роком на кордоні України пункти пропуску у Львівській та Волинській областях також працювали в умовах підвищеного навантаження. Сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в’їзд в Україну традиційно відбувається у період різдвяно-новорічних свят.