- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 1 хв
На заході України перевантажені пропускні пункти на кордоні: де транспорту найменше
Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.
У суботу, 3 січня, станом на 18:00 у прикордонних пунктах пропуску на території Львівської та Волинської областей було зафіксоване підвищене навантаження.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі.
Найбільше накопичення транспорту на виїзд з України зафіксовано у таких пунктах пропуску:
«Краківець»;
«Шегині»;
«Рава-Руська»;
«Устилуг»;
«Угринів».
Прикордонники радять обирати менш завантажені пункти пропуску для швидшого перетину кордону.
Найменше навантаження зафіксоване на таких пукнтах пропуску:
«Грушів»;
«Смільниця»;
«Нижанковичі».
На в’їзд в Україну накопичення транспорту фіксується у пунктах пропуску «Краківець» та «Шегині».
«Прикордонники працюють у посиленому режимі: збільшено кількість прикордонних нарядів, розгорнуто додаткові автоматизовані робочі місця, здійснюється постійна координація дій із суміжною стороною», — повідомили в ДПСУ.
За прогнозами, протягом найближчого тижня інтенсивність руху залишатиметься високою.
Нагадаємо, перед новим роком на кордоні України пункти пропуску у Львівській та Волинській областях також працювали в умовах підвищеного навантаження. Сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в’їзд в Україну традиційно відбувається у період різдвяно-новорічних свят.