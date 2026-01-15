- Дата публікації
На заході України скасують низку електричок: список
Низка приміських поїздів тимчасово не курсуватимуть на Львівщині, Буковині, Закарпатті, Волині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Рівненщині у другій половині січня.
На Заході України у другій половині січня тимчасово скасують низку приміських поїздів (електричок).
Про це передає «Укрзалізниця».
Йдеться про електрички на Львівщині, Буковині, Закарпатті, Волині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Рівненщині.
16, 21 та 23 січня:
No6251 Тернопіль — Козова
No6254 Козова — Тернопіль
16, 17, 30, 31 січня:
No6002/6001 Львів — Рава-Руська
17, 18, 31 січня, 1 лютого:
No6001/6002 Рава-Руська — Львів
16, 17, 23, 24, 30, 31 січня:
No6361 Здолбунів — Луцьк
17, 18, 24, 25, 31 січня, 1 лютого:
No6352 Луцьк — Здолбунів
17, 18, 25, 31 січня:
No6473 Чернівці — Вадул-Сірет
No6474 Вадул-Сірет — Чернівці
17, 18, 24, 25 та 31 січня:
No6576 Батьово — Берегово
No6579 Берегово — Батьово
17, 25, 31 січня:
No6062 Львів — Ходорів
No6067 Ходорів — Львів
No6411 Івано-Франківськ — Ходорів
No6414 Ходорів — Івано-Франківськ
17 та 24 січня
No6052 Львів — Стоянів
18 та 25 січня
No6051 Стоянів — Львів
17, 18, 24 та 25 січня
No6370 Стоянів — Ківерці
No6369 Ківерці — Стоянів
No6379 Ківерці — Радехів
No6380 Радехів — Ківерці
21, 24, 28, 31 січня:
No6131 Стрий — Самбір
No6136 Самбір — Стрий
21, 25 та 29 січня:
No6311 Ковель — Вижва
No6314 Вижва — Ковель
21 та 29 січня
No6452 Коломия — Заліщики
No6451 Заліщики — Коломия
22 та 27 січня
No6206 Тернопіль — Підволочиськ
No6205 Підволочиськ — Тернопіль
No6092 Львів — Здолбунів
No6093 Здолбунів — Львів
