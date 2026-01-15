ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
138
1 хв

На заході України скасують низку електричок: список

Низка приміських поїздів тимчасово не курсуватимуть на Львівщині, Буковині, Закарпатті, Волині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Рівненщині у другій половині січня.

Дмитро Гулійчук
Скриншот з youtube-каналу Олега Грушицького

Скриншот з youtube-каналу Олега Грушицького

На Заході України у другій половині січня тимчасово скасують низку приміських поїздів (електричок).

Про це передає «Укрзалізниця».

Йдеться про електрички на Львівщині, Буковині, Закарпатті, Волині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Рівненщині.

16, 21 та 23 січня:

  • No6251 Тернопіль — Козова

  • No6254 Козова — Тернопіль

16, 17, 30, 31 січня:

  • No6002/6001 Львів — Рава-Руська

17, 18, 31 січня, 1 лютого:

  • No6001/6002 Рава-Руська — Львів

16, 17, 23, 24, 30, 31 січня:

  • No6361 Здолбунів — Луцьк

17, 18, 24, 25, 31 січня, 1 лютого:

  • No6352 Луцьк — Здолбунів

17, 18, 25, 31 січня:

  • No6473 Чернівці — Вадул-Сірет

  • No6474 Вадул-Сірет — Чернівці

17, 18, 24, 25 та 31 січня:

  • No6576 Батьово — Берегово

  • No6579 Берегово — Батьово

17, 25, 31 січня:

  • No6062 Львів — Ходорів

  • No6067 Ходорів — Львів

  • No6411 Івано-Франківськ — Ходорів

  • No6414 Ходорів — Івано-Франківськ

17 та 24 січня

  • No6052 Львів — Стоянів

18 та 25 січня

  • No6051 Стоянів — Львів

17, 18, 24 та 25 січня

  • No6370 Стоянів — Ківерці

  • No6369 Ківерці — Стоянів

  • No6379 Ківерці — Радехів

  • No6380 Радехів — Ківерці

21, 24, 28, 31 січня:

  • No6131 Стрий — Самбір

  • No6136 Самбір — Стрий

21, 25 та 29 січня:

No6311 Ковель — Вижва

No6314 Вижва — Ковель

21 та 29 січня

  • No6452 Коломия — Заліщики

  • No6451 Заліщики — Коломия

22 та 27 січня

  • No6206 Тернопіль — Підволочиськ

  • No6205 Підволочиськ — Тернопіль

  • No6092 Львів — Здолбунів

  • No6093 Здолбунів — Львів

Раніше ми писали, чому «Укрзалізниця» стала однією з головних мішеней Росії.

