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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3297
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1 хв

На заході України сталися вибухи: російські війська атакують одну з областей

Вибухи на Рівненщині сталися під час повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У місті Сарни, що у Рівненській області, зранку 3 червня сталися вибухи. У районі понад годину триває повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві медіа.

«Чути вибух в Сарнах на Рівненщині», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що на місці падіння БпЛА здіймається дим.

Дим після вибухів, що сталися у Сарнах. Фото: Телеграм-канал Захід Головне.

Дим після вибухів, що сталися у Сарнах. Фото: Телеграм-канал Захід Головне.

Як повідомлялося, Росія від ранку атакує дронами Україну. Зокрема, БпЛА фіксували на заході — у кількох районах у Рівненській області, а також у Коростенському районі на Житомирщині. Зауважимо, громади у цих регіонах межують з Білоруссю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3297
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