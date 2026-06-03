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На заході України сталися вибухи: російські війська атакують одну з областей
Вибухи на Рівненщині сталися під час повітряної тривоги, яку оголошували через загрозу БпЛА.
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У місті Сарни, що у Рівненській області, зранку 3 червня сталися вибухи. У районі понад годину триває повітряна тривога.
Про це повідомили місцеві медіа.
«Чути вибух в Сарнах на Рівненщині», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Місцеві Телеграм-канали пишуть, що на місці падіння БпЛА здіймається дим.
Як повідомлялося, Росія від ранку атакує дронами Україну. Зокрема, БпЛА фіксували на заході — у кількох районах у Рівненській області, а також у Коростенському районі на Житомирщині. Зауважимо, громади у цих регіонах межують з Білоруссю.
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