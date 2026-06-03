На заході України сталися вибухи: російські війська атакують одну з областей

Вибухи. / © Associated Press

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У місті Сарни, що у Рівненській області, зранку 3 червня сталися вибухи. У районі понад годину триває повітряна тривога.

Про це повідомили місцеві медіа.

«Чути вибух в Сарнах на Рівненщині», — повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Місцеві Телеграм-канали пишуть, що на місці падіння БпЛА здіймається дим.

Дим після вибухів, що сталися у Сарнах. Фото: Телеграм-канал Захід Головне.

Як повідомлялося, Росія від ранку атакує дронами Україну. Зокрема, БпЛА фіксували на заході — у кількох районах у Рівненській області, а також у Коростенському районі на Житомирщині. Зауважимо, громади у цих регіонах межують з Білоруссю.

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