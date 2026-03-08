На заході України зафіксували землетрус: що відомо про підземні поштовхи

Землетрус (ілюстративне фото) / © Associated Press

У Чернівецькій області вранці 8 березня 2026 року зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус в Україні - що відомо

За даними фахівців, підземні поштовхи сталися о 07:16 за київським часом. Епіцентр землетрусу був розташований за координатами 48,27 північної широти та 26,46 східної довготи.

Землетрус стався на глибині 11 кілометрів.

За класифікацією сейсмологів, поштовхи такої сили належать до невідчутних, тому місцеві жителі їх, як правило, не відчувають.

Повідомлень про руйнування або постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, раніше в Закарпатській області стався землетрус невеликої потужності. Підземні поштовхи були зафіксовані поблизу міста Мукачево.