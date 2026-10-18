Росіяни поцілили у промислове підприємство на Волині / © Associated Press

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У Маневичах на Волині повідомили про вибух на тлі повітряної тривоги через загрозу атаки безпілотників.

Після цього селищний голова Олександр Гаврилюк закликав жителів мікрорайону «Тридцятка» терміново залишити домівки через сильне задимлення.

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Він закликав людей переїхати до друзів або знайомих, які живуть в інших частинах населеного пункту.

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Причиною такого звернення стало сильне задимлення. За словами посадовця, вітер дув із півночі.

«На жаль, вранці знову маємо влучання в промислове підприємство в смт Маневичі. Відбувається горіння складського та виробничого приміщень. Пожежа сильна, площа велика, маємо сильне задимлення», — написав очільник ОВА Роман Романюк.

Раніше повідомлялося, що у Маневичах мешканцям рекомендують зачинити вікна, вимкнути вентиляцію та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

«У зв’язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки», — попереджав Гаврилюк.

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