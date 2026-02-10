На захопленні Донбасу РФ війну не зупинить — Костенко озвучив єдиний шлях для України

Секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко

Реклама

Росія не має наміру зупиняти війну проти України, навіть якщо отримає контроль над Донбасом. Єдиний реальний шлях до закінчення бойових дій — завдати максимальних втрат російській армії та позбавити її можливості продовжувати агресію.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

За його словами, Україна бере участь у переговорах, щоб продемонструвати готовність до припинення війни, однак не ціною поступок територіями. Костенко наголосив: навіть гіпотетична передача частини українських земель Росії не призведе до миру.

Реклама

«Намірів зупинятися в Росії немає. Історія показує, що поступки лише підштовхують агресора до нових вимог. Зупинити їх можна лише знищивши їхні військові можливості — армію, авіацію, ракетний потенціал», — зазначив депутат.

Він також закликав кожного замислитися, чи готовий він особисто пожертвувати власним містом або селом заради ілюзії спокою в іншому регіоні.

Костенко підкреслив, що Москва навмисно висуває Україні завідомо неприйнятні умови, аби затягувати війну. За його словами, цілі Кремля значно ширші, ніж окупація окремих областей.

«Йдеться не лише про Донбас. Росія прагне повернути Україну у свою сферу впливу, а згодом — і країни Східної Європи. Ці плани в них давно сформовані та розписані по роках», — резюмував він.

Реклама

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито «доведе до кінця» процес повернення «споконвічно російських земель в рідну гавань». Це свідчить про те, як Кремль насправді ставиться до переговорів.

Раніше в МЗС РФ відверто назвали ультимативні вимоги Кремля до України для припинення війни.

Нагадаємо, що колишній директор ЦРУ розкрив справжні цілі РФ у війні проти України.