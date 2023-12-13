На закордонні відрядження чиновників РНБО витратили майже мільйон гривень — нардеп

Цього року на закордонні поїздки чиновників РНБО витратили у вісім разів більше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Народний депутата Ярослав Железняк заявив, що від початку повномасштабної війни з РФ чиновникам Ради національної безпеки та оборони оплатили з бюджету закордонні відрядження на суму майже мільйон гривень. При цьому він нагадав секретарю РНБО Олексію Данілову його слова про депутатів-“туристів”, які начебто зловживають поїздками за кордон.

Про це він написав у середу, 13 грудня, у своєму Telegram-каналі.

“І про тих, хто полюбляє щось про туристів там розповідати. Подивився скільки закордонних відряджень було здійснено РНБО з початку війни за рахунок бюджету…Вийшла сума майже мільйон грн (926 тис грн, якщо точно)”, - йдеться в його дописі.

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При цьому народний депутат відзначив, що за перший рік війни (тобто 2022 року) оплачуваних відряджень було лише на 101 тисяч грн, а наступного року, коли, за його словами, набула чинності заборона на виїзд для чиновників, сума зросла у вісім разів - до 825 тис грн.

“І це рік ще не завершився”, - додав Ярослав Железняк.

Раніше Олексій Данілов перерахував офіційних осіб, які можуть представляти Україну за кордоном - президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Решта — це туристи. З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу", — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, український уряд 27 січня 2023 року ухвалив постанову, яка на час війни забороняє виїзд за кордон чиновників без поважних причин. Перетин кордону дозволений лише на підставі службового відрядження.

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