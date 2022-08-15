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На залізничному вокзалі Харкова посилюють заходи безпеки: запрацює система огляду багажу

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На залізничному вокзалі Харкова посилюють заходи безпеки: запрацює система огляду багажу

Фото: Укрзалізниця

Пасажирів закликають звернути увагу на зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправлення поїзда.

Від вівторка, 16 червня, на залізничному вокзалі Харкова запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів, яка включає в себе 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 2 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори.  

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, відправлення поїздів здійснюватиметься з першої платформи", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, "Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів 15 серпня.

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