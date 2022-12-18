На залізничному вокзалі у Києві вигадали спосіб, як запалити новорічну ялинку в блекаут: "світлом" може стати кожен (відео)

У Києві вигадали спосіб, як "підсвітити" головну ялинку на залізничному вокзалі під час вимкнення світла.
На залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський" встановили ялинку. Праціники вокзалу підстрахувалися про всяк випадок на час блекауту і вигадали спосіб, як "підсвітити" новорічне дерево.
Про це в Мережі повідомив очільник компанії "Українські залізничні дороги" Олександр Камишев.
"Війна? Блекаут? Відсутність ялинки? ніколи не здогадаєтеся, що ми вигадали", - написав він.
Ялинку на вокзалі можна буде запалити завдяки механічному генератору з педалями. Подарувати свято пасажирам зможе будь-хто, сівши "за кермо" приладу і покрутивши педалі..
War? Blackout? No Christmas tree?— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022
You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3
Нагадаємо, що у КМДА розповіли, як Київ, на який припадає досить великий відсоток ракетних ударів, житиме за умови можливого повного блекауту.
Читайте також: