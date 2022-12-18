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На залізничному вокзалі у Києві вигадали спосіб, як запалити новорічну ялинку в блекаут: "світлом" може стати кожен (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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На залізничному вокзалі у Києві вигадали спосіб, як запалити новорічну ялинку в блекаут: "світлом" може стати кожен (відео)

Фото: УНІАН

У Києві вигадали спосіб, як "підсвітити" головну ялинку на залізничному вокзалі під час вимкнення світла.

На залізничному вокзалі "Київ-Пасажирський" встановили ялинку. Праціники вокзалу підстрахувалися про всяк випадок на час блекауту і вигадали спосіб, як "підсвітити" новорічне дерево.

Про це в Мережі повідомив очільник компанії "Українські залізничні дороги" Олександр Камишев.

"Війна? Блекаут? Відсутність ялинки? ніколи не здогадаєтеся, що ми вигадали", - написав він.

Ялинку на вокзалі можна буде запалити завдяки механічному генератору з педалями. Подарувати свято пасажирам зможе будь-хто, сівши "за кермо" приладу і покрутивши педалі..

Нагадаємо, що у КМДА розповіли, як Київ, на який припадає досить великий відсоток ракетних ударів, житиме за умови можливого повного блекауту.

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