На заміну "вагнерівцям": кого Росія може невдовзі кинути до України

У європейській розвідці зазначають, що агресору потрібно заповнити прогалини, спричинені виведенням "вагнерівців" з України перед заколотом Євгена Пригожина. Ворожа армія ризикує не впоратися з контрнаступом ЗСУ.

Про це пише видання Bloomberg.

Росіяни перекинули в Бахмут значну кількість військ після заяви Пригожина про вихід його найманців з міста. Відтак на тимчасово окупованих територіях Півдня України спостерігається серйозна нестача особового складу.

Скільки бійців можуть залучити

Останнім часом вороже міністерство оборони значно збільшувало кількість ув'язнених в армії – йдеться про щонайменше 15 000 осіб. Найімовірніше, їхня кількість лише зростатиме. Сьогодні приблизно 2000 осіб служать у військовому формуванні "Шторм Z".

Що ж до тіктокерів Рамзана Кадирова, достеменно невідомо, на яку кількість можуть розраховувати росіяни. Чеченський лідер запевняв, що близько 7000 військовослужбовців вже перебувають в Україні, а ще 2400 – готуються вступити до лав підрозділів міноборони Росії.

Нагадаємо, ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин влаштував заколот проти міноборони та Сєргєя Шойгу. Його рух провалився, однак на цьому екскухар Путіна навряд чи зупиниться.

За словами політичного експерта Ігоря Ейдмана, глава найманців відчув свою силу, тож, цілком можливо, спробує повторити повстання в майбутньому. Для цього Пригожин може заручитися підтримкою російських силових структур.

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