На запасному колесі під вантажівкою: 16-річний афганець намагався перетнути кордон і потрапити до Франції

На запасному колесі під вантажівкою: 16-річний афганець намагався перетнути кордон і потрапити до Франції

Неповнолітнього нелегала українські прикордонники виявили на межі з Румунією.

Під час огляду вантажівки у пункті пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією, на запасному колесі під причепом вантажівки було виявлено нелегального мігранта.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, опублікувавши відповідне відео.

Вантажівка “Вольво”, під якою прилаштувався 16-річний громадянин Афганістану, відповідно до документів, слідувала транзитом з Туреччини до Латвії. Нелегала виявили українські прикордонники спільно з митниками.

Нелегал зізнався, що у такий спосіб мандрує вже третю добу, щоб дістатися до країн ЄС, зокрема, до Франції. Українець, який перебував за кермом вантажівки, не знав, що з ним їде непроханий пасажир.

“Прикордонники хлопця нагодували та дали час отямитися. Наразі встановлюють усі обставини події”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у міжнародному аеропорту Кабула афганська молодь на двигуні американського літака намагалася залишити країну.

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