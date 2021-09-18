На запасному колесі під вантажівкою: 16-річний афганець намагався перетнути кордон і потрапити до Франції

Неповнолітнього нелегала українські прикордонники виявили на межі з Румунією.
Під час огляду вантажівки у пункті пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією, на запасному колесі під причепом вантажівки було виявлено нелегального мігранта.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, опублікувавши відповідне відео.
Вантажівка “Вольво”, під якою прилаштувався 16-річний громадянин Афганістану, відповідно до документів, слідувала транзитом з Туреччини до Латвії. Нелегала виявили українські прикордонники спільно з митниками.
Нелегал зізнався, що у такий спосіб мандрує вже третю добу, щоб дістатися до країн ЄС, зокрема, до Франції. Українець, який перебував за кермом вантажівки, не знав, що з ним їде непроханий пасажир.
Нагадаємо, раніше у міжнародному аеропорту Кабула афганська молодь на двигуні американського літака намагалася залишити країну.