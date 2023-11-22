На Запоріжжі чоловік загинув від вибуху боєприпасу, коли збирав гриби (фото)

У Запорізькій області правоохоронці евакуювали тіло чоловіка, який загинув від вибуху під час збирання грибів.

Про це розповіли в пресслужбі МВС.

Як стало відомо, чоловік загинув в Новоандріївці, яка розташована в “сірій” зоні. Він пішов по гриби до лісу, де знайшов касетний елемент снаряда РСЗВ - його він поклав до торби.

“Від детонації боєприпасу чоловік, на жаль, загинув Товариш загиблого покликав на допомогу правоохоронців. Через наявність у лісі вибухонебезпечних предметів, поліцейські не мали доступу до місця події. Після обстеження території вибухотехніками, тіло чоловіка вдалося евакуювати. Закликаємо не відвідувати ліси, що знаходяться поблизу зони бойових дій та на деокупованих територіях. Бережіть себе”, - наголосили в МВС.

Нагадаємо, що унаслідок сьогоднішніх обстрілів у Херсонській громаді загинули двоє чоловіків.

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