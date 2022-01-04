На Запоріжжі чоловіку вибухом гранати відірвало руку

Він намагався розібрати боєприпас вдома.

На Запоріжжі працівники поліції проводять розслідування за фактом вибуху в житловому приміщенні, під час якого чоловік отримав поранення.

Про це повідомляють у місцевій поліції.

Зазначається, що 51-річний чоловік із важкими травмами в реанімаційному відділенні лікарні, куди його доправили із арендованої квартири, де і стався вибух.

"3 січня близько 21-ї години до відділення № 2 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з лікарні про те, що до реанімаційного відділення доставили чоловіка з міста Дніпрорудне з вибуховими травмами: осколковими пораненнями кінцівок, ранами тулубу, а також травматичною ампутацією кисті руки", - зазначили в поліції.

Коли правоохоронці прибували на місце події, то з'ясували, що чоловік в квартирі самостійно розбирав запал гранати «Ф-1», тоді і стався вибух. Окрім нього більше постраждалих немає.

Також у квартирі було виявлено інші боєприпаси. З місця події спеціалісти вибухотехнічного управління вилучили уламки корпусу гранати «Ф-1», більше 170 бойових патронів різних калібрів, 1 гранату РГД із запалом часів Другої світової війни, 1 гранату РГД без запалу часів Другої світової війни, 1 барабан з патронами калібру 7,62мм, 3 штик-ножі та предмет схожий на гвинтівку «Мосіна».

#Дніпрорудне Працівники поліції проводять розслідування за фактом вибуху в житловому приміщенні Встановлено, що... Опубліковано Поліція Запорізької області Вівторок, 4 січня 2022 р.

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