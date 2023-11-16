На Запоріжжі до школи прийшли озброєні росіяни: яка їхня мета

Від моменту захоплення росіянами частини українських територій туди прийшла мілітаризація.
Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на Запоріжжі. Так, в Кам'янці-Дніпровській до школи-інтернату прийшли озброєні люди, щоб поспілкуватися з дітьми.
Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Прийшло "народне ополчення" для "профілактичної бесіди" з підлітками. Морди поховали, бронежилети натягнули, та й пару автоматників із собою взяли. Це напевно тому, через високий рівень довіри місцевим. Хоча, це не точно", – жартує Андрющенко.
Раніше стало відомо, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків. Рейди навчальними закладами здійснюють окупаційні правоохоронці.
Читайте також: