На Запоріжжі до школи прийшли озброєні росіяни: яка їхня мета

Від моменту захоплення росіянами частини українських територій туди прийшла мілітаризація.

Окупанти продовжують тероризувати місцеве населення на Запоріжжі. Так, в Кам'янці-Дніпровській до школи-інтернату прийшли озброєні люди, щоб поспілкуватися з дітьми.

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

На Запоріжжі росіяни прийшли до школярів з автоматами й профілактичними бесідами / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

"Прийшло "народне ополчення" для "профілактичної бесіди" з підлітками. Морди поховали, бронежилети натягнули, та й пару автоматників із собою взяли. Це напевно тому, через високий рівень довіри місцевим. Хоча, це не точно", – жартує Андрющенко.

Раніше стало відомо, що на окупованих територіях Херсонщини росіяни шукають інформаторів серед підлітків. Рейди навчальними закладами здійснюють окупаційні правоохоронці.

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