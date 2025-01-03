На Запоріжжі ФСБівці вбили чоловіка, якого назвали "агентом ГУР"

В ФСБ стверджують, що чоловік підготував саморобну вибухівку, щоб влаштувати диверсійно-терористичний акт.

На окупованій частині Запорізької області співробітники ФСБ Росії вбили чоловіка, якого назвали "агентом ГУР" та "диверсантом".

Про це повідомляють російські медіа з посиланням на Управління ФСБ.

Російські силовики стверджують, що убитий ними чоловік начебто готував теракт на окупованій території, а також розшукувався за скоєння особливо тяжких злочинів, зокрема, за замах на вбивство працівника правоохоронних органів.

В ФСБ заявили, що чоловік підготував саморобний вибуховий пристрій, щоби в подальшому нібито влаштувати диверсійно-терористичний акт на Запоріжжі.

"Внаслідок огляду приватного домоволодіння, де перебував зловмисник, здійснено спробу опору співробітникам ФСБ із застосуванням вогнепальної зброї. Вогнем у відповідь диверсанта знищено. Співробітники управління не постраждали", – йдеться у повідомленні.

Росіяни стверджують, що у будинку вбитого знайшли предмет, схожий на пістолет системи Макарова, спусковий важіль гранати і саморобну вибухівку.

До слова, наприкінці грудня українські війська завдали удару з HIMARS по групі російських офіцерів на Запоріжжі, коли ті зібрались на польову нараду.

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