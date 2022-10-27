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На Запоріжжі кадирівці почали "шманати" бурятів: бояться українських ДРГ

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На Запоріжжі кадирівці почали "шманати" бурятів: бояться українських ДРГ

Фото: Associated Press

На Запоріжжі російські окупанти посилили заходи безпеки.

На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти влаштовують перевірки одне одного, бо бояться проникнення українських диверсантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У селищі Пришиб (Запорізька область) кадирівці збільшили кількість блокпостів та влаштовують облави на місцевих. При цьому, окупанти настільки бояться українських ДРГ, що перевіряють навіть одне одного. Так, кадирівці на блокпостах влаштовують перевірки бурятам, які базуються в сусідній Михайлівці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кадирівці навіть не приховують від місцевих, що їх головна мета – це зупиняти дезертирів з фронту.

Водночас окупанти займаються й мародерством.

Нагадаємо, що ЗСУ "задвохсотили" групу кадирівців на Херсонщині. Все завдяки відео у Тікток, яке окупанти записали зі свого місця розташування.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1826
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