На Запоріжжі колаборант-вихователь інтернату став зрадником і очолив територіальну громаду - Штаб оборони

На Запоріжжі колаборант-вихователь інтернату став зрадником і очолив територіальну громаду - Штаб оборони

Окупанти у Запорізькій області призначають свою владу на захоплених територіях.

Серед місцевих жителів шукають зрадників та призначають їх на керівні посади.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Окупаційна влада призначила головою Терпінівської громади колишнього вихователя місцевого інтернату Юрія Волжаніна. Заступницею колаборанта стала Наталія Жила. Радником - Петро Пульянов, який свого часу був головою Світлодолинської сільської ради та з першого дня співпрацює з окупантами. Його "правою рукою" стала місцева жителька Юлія Оленберг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокуратура Запорізької області вже готує кримінальні провадження щодо зазначених осіб.

Нагадаємо, що російські окупанти "облаштовуються" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Росіяни захопили лікарню у місті Пологи і зробили з неї склад для боєприпасів.