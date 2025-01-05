На Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону окупантів: деталі від ГУР

Це успішна операція українських розвідників та операторів БпЛА.

На Запоріжжі ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія". Йдеться про Сергія "Кама" Мельнікова.

Про це повідомляє ГУР МО.

Розвідники ліквідували начштабу батальйону окупантів у Запорізькій області

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Як зазначається, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка-Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР МО України "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм-Осетія" (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія "Кама" Мельнікова та його водія.

"Розвідники Департаменту активних дій ГУР МО здобули оперативну інформацію, яка містила деталі маршруту і графіка пересування начальника штабу батальйону російських терористичних сил на тимчасово окупованій території Запорізької області", – йдеться у повідомленні.

Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка загарбників. Спершу оператори дронів перелякали водія УАЗ "Патріот", в якому перебував Мельніков.

"Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове", – відзначають у ГУР МО.

Обидва воєнні злочинці ліквідовані.

Нагадаємо, Сили оборони України 25 грудня вразили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти армії Росії у населеному пункті Льгов Курської області. Внаслідок удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади.

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