На Запоріжжі мер із містянами зупинили російський танк (відео)

Не бійтеся давати відсіч загарбникам!

У Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв разом із місцевими мешканцями зупинили ворожий танк.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

Люди вийшли назустріч російській техніці, у результаті окупанти повернули назад.

"Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає! СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!" - написав Геращенко.

Втрати росіян, які воюють проти України: