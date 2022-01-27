На Запоріжжі мертвим знайшли 33-річного військовослужбовця

Чоловіка знайшли повішаним.

У Бердянську Запорізької області вкоротив собі віку 33-річний контрактник. Він повісився.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Так, сьогодні, 27 січня, у Бердянську на вулиці Франка виявили тіло чоловіка, який вкоротив собі віку через повішання. Передсмертної записки при ньому не виявили.

"Встановлено особу померлого, це житель Бердянська, 1988 року народження, який проходив військову службу за контрактом. Намірів про самогубство раніше не виказував", - зазначили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

Нагадаємо, що 27 січня о 03:40 військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Після чого зі зброєю втік.

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