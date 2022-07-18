На Миколаївщині окупанти "для картинки" обстріляли багатоповерхівку: 4 людини загинули

В окупованій Снігурівці окупанти для створення "картинки" обстріляли двір із багатоповерховим будинком на околиці міста.

В результаті загинули 4 людини.

Про це повідомив прес-офіцер військової комендатури Миколаєва Дмитро Плетенчук.

"Снігурівка. Російські виродки обстріляли крайній двір багатоповерхівки на околиці міста для створення "картинки", попередньо привезли знімальну групу. 4 загиблих. Як завжди, для російських терористів людське життя нічого не варте. Будут валити на ЗСУ", - написав Плетенчук.

Нагадаємо, що сьогодні зранку окупанти ракетами обстріляли Миколаєв. За попередньою інформацією, відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста.

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