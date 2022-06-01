На Запоріжжі окупанти обстріляли місто Оріхів: пошкоджені школа та лікарня

Російські окупанти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі.
На Запоріжжі після обстрілів міста Оріхів пошкоджені школа, лікарні та чимало будинків.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Місто Оріхів обстрілюють практично щодня. В результаті обстрілу постраждали приватні будинки, музична школа та лікарня. Такою ж складною залишається ситуація в Гуляйполі. Люди звідти здебільшого виїхали, у деяких населених пунктах кількість евакуйованих досягає 80%. Крім цього, рашисти щільно обстрілювали селище Комишуваха. Внаслідок обстрілу зруйновано чимало об’єктів житлової інфраструктури. Постраждалих серед місцевого населення немає", - йдеться в повідомленні.
У Штабі додають, що у Мелітопольському районі російські дикуни відбирають у фермерів врожай ранньої черешні, а у місті Пологи окупанти викрали автомобіль "ВАЗ", який належить місцевому жителю.
Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ "вивели з ладу" кілька окупантів, два літаки і знищили станцію радіоелектронної боротьби.
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