На Запоріжжі окупанти підірвали дорогу між Гуляйполем та Пологами

На Запоріжжі окупанти підірвали дорогу між Гуляйполем та Пологами

На тимчасово окупованій росіянами Запорізькій області окупанти підірвали одну з доріг між містами Пологи та Гуляйполе.

Для цього вони заклали міни.

Про підрив повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як зі сторони Пологів, так і зі сторони Гуляйполя. Глибина руйнувань близько півтора метри. Таким чином росіяни відрізали село, а також транспортне сполучення між Пологами та Гуляйполем", - йдеться в повідомленні.

Окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру. Внаслідок збройної атаки росіян пошкоджені житлові будинки місцевих. Деякі приміщення від прямих ракетних влучень повністю зруйновані.

Також пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирного населення. Інформації щодо постраждалих людей не надходило.

Нагадаємо, що окупанти намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках

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