На Запоріжжі окупанти розграбували дорожньо-ремонтні пункти автодору і асфальтобетонні заводи

Росіяни продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
У захопленому Мелітопольському районі військові держави-загарбниці Росії пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького облавтодору. Крім того, вони "похазяйнували" на асфальтобетонних заводах у селищі Кам'янка та селі Обільне.
Про це повідомили у Запорізькій військовій адміністрації.
Окупанти також розграбували бази ТОВ "Автомагістраль-Південь" у Мелітополі, Токмаку та в селі Новополтавка. Росіянами також розграбовано виробничу базу ТОВ "Дорожнє будівництво “Альтком".
Як повідмлялося, у Мелітополі росіяни викрали сільгосптехніку одного з аграрних підприємств на 5 млн доларів і вивезли її на територію Росії. Завдяки встановленим на техніці власниками маячкам, викрадене вдалося запеленгувати на території Чечні. Але використати вкрадене окупанти не в змозі, бо власники техніки заблокували її дистанційно.
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