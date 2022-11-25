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На Запоріжжі окупанти вдарили по СТО: фото руйнувань

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
2652
Час на прочитання
1 хв
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фото / Запорізька ОВА / ©
фото / Запорізька ОВА / ©
фото / Запорізька ОВА / ©
фото / Запорізька ОВА / ©

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу окупанти зруйнували станцію технічного обслуговування (СТО).

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. День тільки починається - бережіть себе", - зазначив він.

фото / Запорізька ОВА / ©
фото / Запорізька ОВА
фото / Запорізька ОВА / ©
фото / Запорізька ОВА

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували передмісття Запоріжжя. Ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали,але будівля зазнала пошкоджень.

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