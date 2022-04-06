На Запоріжжі окупанти викрали жінку, аби її чоловік-військовий порушив присягу ЗСУ

На Запоріжжі окупанти викрали жінку, аби її чоловік-військовий порушив присягу ЗСУ

Полонянці погрожували тортурами.

У Запорізькій обласі військовослужбовці Збройних сил Росії викрадають українських громадян.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Слідство встановило, що 5 квітня окупанти країни-агресорки викрали громадянку України. Так, представники збройних сил Рф хочуть психологічно тиснути на її чоловіка, який воює у складі збройних формувань України. Загарбники погрожували жінці тортурами, обіцяли завдати шкоди її здоров'ю і життю, аби чоловік полонянки порушив військову присягу ЗСУ.

Правоохоронці також встановили непоодинокі факти викрадення військовослужбовцями РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізького регіону працівників правоохоронних органів.

Обласна прокуратура Запорізької області розпочала провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомлялося, окупанти видають цивільних за військових, перевдягаючи їх у форму ЗСУ.

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