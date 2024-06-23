На Запоріжжі окупанти закінчують відновлювати військовий облік

Вже пів року жоден документ чи послугу неможливо отримати без постановки на облік у їхніх фейкових військкоматах та призовних столах.

Два місяці триває призов на "строкову службу".

Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Якщо раніше було виключення для ТОТ, то цьогоріч призов на захоплених територіях іде повним ходом.



На ТОТ є велика нестача кадрів: лікарів, вчителів, прокурорів, суддів тощо. «Фахівців» завозять з інших регіонів РФ.

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Учнів та студентів масово залучають у мілітарні організації «Юнармія», «Юг молодой». Один з основних предметів у школах – загальна військовий вишкіл, де хлопців і, навіть, дівчат, вчать керувати дронами та поводитися з військовою зброєю.

Нагадаємо, що СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна.

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