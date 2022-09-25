На Запоріжжі окупанти через мобілізацію в РФ залишилися без грошей і відпусток - Генштаб

Російські окупанти, які перебувають на території Запорізької області, нервують через затримки грошей та відсутність відпусток.

Все через оголошену в Росії мобілізацію.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Через оголошену в РФ часткову мобілізацію російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців ЗС РФ, які підписали короткострокові контракти.

"У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, раніше на засідання Генасамблеї ООН, розповідаючи про псевдореферендуми на окупованих територіях України, очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час перерахунку українських регіонів першою з областей назвав Лаоську.

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