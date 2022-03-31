На Запоріжжі окупанти знищили техніку одного з підприємств, яке планулало розпочати посівну

На Запоріжжі окупанти знищили техніку одного з підприємств, яке планулало розпочати посівну

Дії ворога загрожують зривом посівної, наголошують в ОДА.

У Гуляйполі Запорізької області російські окупанти знищили сільськогосподарську техніку одного з підприємств.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

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В ОДА наголошують, що підприємство збиралося розпочати весняні польові роботи. "Дії окупанта є характерними і загрожують зривом посівної, незважаючи на намагання запорізьких фермерів забезпечити область зерном", - наголосили у повідомленні.

Крім того, російські окупанти здійснюють артобстріли та авіаудари цивільного сектору в області. Від ударів російської армії постраждали багатоповерхівки, місцева інфраструктура та дороги в місті Оріхів та кількох населених пунктах Пологівського району. Крім того, в районі Оріхова був пошкоджений газогін. Наслідки аварії ліквідовані, наголосили у Запорізькій ОДА.

Як повідомлялося, у Мелітополі окупанти країни-агресорки Росії відбирають у місцевого населення українську гуманітарну допомогу, яка прибуває із Запоріжжя. Після цього загарбники знімають відеоматеріали про те, що місту нібито отримало допомогу з російського гуманітарного комвою.

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