На Запоріжжі окупантів накрила потужна "бавовна": що відомо

Офіційних повідомлень від Генштабу ЗСУ наразі не було.

Російські війська повідомили про низку "прильотів" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, йдеться про Токмак, Богданівку та Зеленопіль.

Про е йдеться у телеграм-каналі "Бердянськ сьогодні".

Куди "прилетіло"

Зазначається, що у Токмаку загарбники показали влучання поблизу одного з автомагазинів у місті. У селі Богданівка (Чернігівська СГ) вибухало за місцем розташування складу та зерносховища. Про цілу серію вибухів повідомляють у селі Зеленопіль (Розівська СГ, Пологівський район). За інформацією окупантів влучання були поблизу непрацюючої школи та церкви.

"У всіх випадках без цивільних постраждалих. Що вчергове підтверджує, що ЗСУ дуже обережно знищують логістику ворога, дбаючи про збереження життя людей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 3 лютого, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області було гучно. У місті пролунало кілька вибухів.

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