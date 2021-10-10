На Запоріжжі озброєні молодики хотіли "віджати" господарство у фермера

Зловмисники погрожували забрати врожай, примушувала голову фермерського господарства переоформити право власності на майно та віддати свою частку.

У Запорізькій області група озброєних молодиків проникла на територію фермерського господарства. Приїхавши на трьох автомобілях зловмисники погрожували керівництву агрофірми та її співробітникам зброєю.

Про це інформує пресслужба МВС.

Озброєні молодики погрожували забрати врожай, примушували голову фермерського господарства переоформити право власності на майно та віддати свою частку спадкового комплексу сільського фермерського господарства. Крім того, вони порізали колесо трактору та кілька коліс службових автомобілів підприємства.

На місце інциденту вчасно приїхала поліція. Правоохоронці опитали свідків та очевидців події, вилучили записи з камер відеоспостереження підприємства. У порушників конфіскували чотири мисливські гладкоствольні рушниці, три травматичні пістолети, 24 мисливські набої, 18 патронів до пістолетів, 18 патронів з гумовими кулями, 9 пластикових набоїв.

Національна поліція України

Особи всіх чоловіків, які вторглись на територію фермерства встановлені. Це жителі Запорізької та Дніпропетровської області від 23-х до 31-го року. Їм може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у серпні у Дніпропетровській області банда вбила фермера. Спочатку катували 67-річного чоловіка, аби він віддав їм гроші, а в сусідній кімнаті душили його дружину. Урешті, фермера вбили, а сейф відкрили за допомогою лома. Жінці пощастило вижити.

Новини України: у Дніпропетровській області група зловмисників задушила фермера заради грошей Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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