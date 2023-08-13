На Запоріжжі попрощались із загиблими внаслідок російської атаки дівчатами, які виступали на підтримку ЗСУ

На Запоріжжі, у Матвіївці, попрощались із загиблими внаслідок російської атаки Крістіною Спіциною та Світланою Сємєйкіною. Загинуло троє людей, серед яких 19-річна Світлана та 21-річна Крістіна. Вони були подругами, виступали з піснями, щоби зібрати гроші на потреби Збройних сил. За годину до трагедії співачки саме давали вуличний концерт та збирали донати. Ворожа ракета вгатила поруч із ними. На підтримку рідних загиблих дівчат в обласному центрі влаштували вечір пам'яті.

Кореспондентка ТСН Кіра Овес прощалася зі співачками разом із усім містом.

"Це останній виступ дівчат, знятий волонтерами. За годину до ракетної атаки Крістіна та Світлана у Запоріжжі співали українські пісні та збирали кошти для ЗСУ. Задля цього виступу приїхали із рідного села Матвіївка. Після вирішили відпочити на дитячому майданчику. Тому самому, куди поцілили росіяни. Світлана загинула на місці, за життя Крістіни у лікарні боролися медики, але вона померла в реанімації", — розповідає кореспондентка ТСН.

Вона також зустрілася з хлопцем однієї з загиблих дівчат. Він розповів, як дізнався про трагедію.

"Я почав дзвонити, вона не заходила ні в онлайн, не брала трубку, на 5 або 6 разів вона взяла трубку, шість секунд цей дзвінок був але вона нічого не встигла сказати", — розповів Олег Зайцев, хлопець Крістіни Спіциної.

Олег Зайцев, хлопець Крістіни Спіциної Фото: ТСН

Крістіна — донька військовослужбовця Національної гвардії України. Музику любила з дитинства, ще підлітком почала брати уроки вокалу.

"Коли вона співала пішли мурахи по шкірі, вона буквально сказала дві нотки своїм голосом і ти одразу зрозумів та то наче янгол співає", — розповіла Євгенія Інська, колега співачок.

Світлана та Крістіна познайомились ще школярками Фото: ТСН

Історія співачок

Світлана та Крістіна познайомились ще школярками. Обидві захоплювались музикою і створили гурт. В ліцеї у Матвіївці, де вчились дівчата, вчителі кажуть, що жоден ранок не починався без Світланиної гри на гітарі. Дівчина писала авторські пісні.

На уроці, коли задавали на пам*ять вчити вірші, вона їх клала на музику і співала.

Дівчата створили власний гурт Similar girls. Їздили з виступами, збирали гроші на підтримку ЗСУ та давали концерти для військових.

Вони вели прямі ефіри у тік-тоці, їздили по Запоріжжю виступали, збирали гроші на ЗСУ, їздили до Дніпра, столиці з виступами.

У Запоріжжі влаштували благодійний музичний вечір на підтримку родин дівчат

Метою цього концерту стало збирання коштів для родин дівчат. А головне, щоби висловити їм свою підтримку.

"Для нас це велика честь зробити найменше, що ми можемо для наших дівчат. Особисто мого серця виступи, я бачив справжність в їхній творчості", — каже організатор заходу Богдан Загорулько.

Нині їхній спів почула уся Україна.

Попрощалися із Крістіною та Світланою у рідній Матвіївці, найкращих подруг батьки вирішили поховати поруч.

Нагадаємо, у Запоріжжі 9 серпня російська ракета вбила 18-річну Світлану Сємєйкіну та 21-річну Крістіну Спіцину, які під час своїх виступів збирали кошти для українських військових. Ракета влучила в один із житлових кварталів міста. Саме туди, де виступали співачки.

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