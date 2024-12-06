На Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

В області було оголошено загрозу від ударних дронів.

Пізно увечері в п'ятницю, 6 грудня, під час оголошеної повітряної тривоги у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Прямо зараз росіяни продовжують тероризувати наших людей", - написав він.

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Раніше Федоров повідомив про загрозу для мешканців області від ударних безпілотників ворожої армії.

Як повідомлялося, внаслідок сьогоднішньої атаки російської армії по місту Запоріжжю станом на 21:00 загинуло 10 людей, а ще 20 було поранено.

Нагадаємо, 6 грудня російська терористична армія завдала удару по Запоріжжю, влучивши у станцію техобслуговування автотранспорту.

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