На Запоріжжі пролунали звуки вибухів: не нехтуйте особистою безпекою

Запоріжжя долучилося до регіонів, де в ніч проти 6 березня лунає повітряна тривога.
6 березня на Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.
"Запоріжжя (область). Також працює ППО. Будьте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що о 00:32 6 березня офіційна влада оголосила повітряну тривогу на території регіону.
"Повітряна тривога в Запорізькій області. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - заявили представники влади.
Також повідомляється про ворожий безпілотник на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.
А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи.
Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях.
Читайте також: