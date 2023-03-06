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На Запоріжжі пролунали звуки вибухів: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1941
Час на прочитання
1 хв
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На Запоріжжі пролунали звуки вибухів: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: pixabay.com

Запоріжжя долучилося до регіонів, де в ніч проти 6 березня лунає повітряна тривога.

6 березня на Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

"Запоріжжя (область). Також працює ППО. Будьте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що о 00:32 6 березня офіційна влада оголосила повітряну тривогу на території регіону.

"Повітряна тривога в Запорізькій області. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", - заявили представники влади.

Також повідомляється про ворожий безпілотник на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. 

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня 2023 року у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога

А згідно з повідомленням у соціальних мережах у Київській області пролунали вибухи

Пізніше у небі Київщини виявили повітряну ціль. Людям порадили перебувати в укриттях. 

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Дата публікації
Перегляди
1941
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