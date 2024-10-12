На Запоріжжі прозвучали вибухи: потурбуйтеся про власну безпеку

У ніч проти 12 жовтня 2024 року ворог випустив КАДи по Запорізькій області.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Пізніше в регіоні пролунали вибухи.

Зокрема, місцеві журналісти повідомляють про вибухи у Запоріжжі.

Також читайте Ворог випустив низку безпілотників: названо напрямок руху

Нагадаємо, в ніч проти 10 жовтня ворог атакував Україну безпілотниками. У кількох областях лунала повітряна тривога, працювали сили ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.