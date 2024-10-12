На Запоріжжі прозвучали вибухи: потурбуйтеся про власну безпеку

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 12 жовтня 2024 року ворог випустив КАДи по Запорізькій області.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Пізніше в регіоні пролунали вибухи.
Зокрема, місцеві журналісти повідомляють про вибухи у Запоріжжі.
Нагадаємо, в ніч проти 10 жовтня ворог атакував Україну безпілотниками. У кількох областях лунала повітряна тривога, працювали сили ППО.
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