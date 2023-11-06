На Запоріжжі рекетири хотіли відрізати вуха підприємцям, щоб забрати їхній бізнес (фото)

Вони вимагали з потерпілих сплачувати регулярну “данину” за подальше “невтручання” у комерційну діяльність.

На Запоріжжі правоохоронці затримали рекетирів, які погрожували відрізати кінцівки автоперевізникам. Таким чином вони намагалися “віджати» їхній бізнес.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, учасники банди для того, аби “підім’яти” під себе місцеві автопідприємства, здійснювали розбійні напади на власників автобусів та їхніх водіїв. Під час цього вони вимагали з потерпілих сплачувати регулярну “данину” за подальше “невтручання” у комерційну діяльність.

“Зловмисники діяли з особливою жорстокістю, використовуючи ножі та іншу холодну зброю. У разі відмови платити їм гроші – погрожували жертвам та їхнім сім’ям насильством та фізичною розправою, а також підпалом автівок та осель. Встановлено, що одному з автоперевізників рекетири погрожували відрізати вуха та пальці, якщо він не погодиться віддавати їм “відсоток” з прибутків підприємства. Таким чином зловмисники сподівались поступово отримати повний контроль над всіма компаніями пасажирських перевезень в області, а потім розширити свій вплив на прилеглі регіони”, - розповіли в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

До складу злочинного угруповання входило п’ятеро мешканців Запоріжжя. Деякі із них раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини.

“Співробітники СБУ затримали зловмисників “на гарячому” під час спроби нанесення тілесних ушкоджень керівнику місцевого автопідприємства. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено незареєстровану вогнепальну та холодну зброю, чорнові записи з відомостями про потерпілих та майбутні об’єкти нападу, великі суми готівки. Наразі 5 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства та заподіяння тілесних ушкоджень з пошкодженням чи знищенням майна). Четверо з них – вже перебувають під вартою”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що у Запоріжжі агент РФ встановив на вулицях приховані камери для стеження за колонами ЗСУ.

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