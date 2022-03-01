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На Запоріжжі російські окупанти зруйнували залізничний міст – сполучення з півднем області відсутнє

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На Запоріжжі російські окупанти зруйнували залізничний міст – сполучення з півднем області відсутнє

Фото: Олександр Старух

Міст зруйнований внаслідок вибуху.

Після обстрілів російських окупантів був зруйнований залізничний міст у Василівці на Запоріжжі. Тож відтепер сполучення поїздами з півднем області відсутнє.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха.

"Василівка. Залізничного сполучення на південь Запорізької області більше немає", - зазначив Старух.

Голова ОДА оприлюднив фото зруйнованого моста. На них видно понівечений міст через вибух.

Фото: Олександр Старух / ©
Фото: Олександр Старух

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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