На Запоріжжі російські окупанти зруйнували залізничний міст – сполучення з півднем області відсутнє

На Запоріжжі російські окупанти зруйнували залізничний міст – сполучення з півднем області відсутнє

Міст зруйнований внаслідок вибуху.

Після обстрілів російських окупантів був зруйнований залізничний міст у Василівці на Запоріжжі. Тож відтепер сполучення поїздами з півднем області відсутнє.

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Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха.

"Василівка. Залізничного сполучення на південь Запорізької області більше немає", - зазначив Старух.

Голова ОДА оприлюднив фото зруйнованого моста. На них видно понівечений міст через вибух.