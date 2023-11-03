На Запоріжжі сталася смертельна ДТП: людей вирізали з авто (фото)

На трасі зіткнулися легковик із вантажівкою, внаслідок чого загинули люди.

У Запорізькому районі на трасі сталася смертельна ДТП – зіткнулися легковий та вантажний автомобілі, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України.

За інформацією надзвичайників, на трасі в одному з населених пунктів Запорізького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Унаслідок аварії загинули троє людей, ще одна особа постраждала.

Рятувальники деблокували постраждалого та тіла трьох загиблих з понівеченого авто.

Надзвичайники також залили авто механічною піною, щоб запобігти загорянню палива, яке розлилося на проїжду частину дороги.

Причина ДТП зараз встановлюють правоохоронці.

Фото з місця ДТП у Запорізькому районі / Фото: ДСНС України у Telegram

Фото з місця ДТП у Запорізькому районі / Фото: ДСНС України у Telegram

До слова, 3 листопада на трасі в Житомирській області нардеп Андрій Ніколаєнко на смерть збив 18-річну дівчину. Вона загинула на місці. Політик переконує, що був тверезим та не порушував правил дорожнього руху.

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