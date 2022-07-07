На Запоріжжі судитимуть посадовицю - очолила псевдоорган окупаційної влади у Бердянську

У Запорізькій області продовжують викривати колаборантів, які почали співпрацювати з новою окупаційною владою.
Запорізька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступниці голови державного органу районного рівня. Посадовицю з Бердяньска будуть судити за фактом державної зради та колабораційної діяльності.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Слідство встановило, що у березні 2022-го посадовиця в умовах воєнного стану перейшла на бік російських зашарбникі. Вона добровільно погодилася допомагати окупантам у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська.
Згодом зрадниця обійняла посаду "заступника голови Бердянського району Запорізької області" та розпочала активно виконувати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції у незаконному створеному окупаційною владою органі.
"Дії обвинуваченої були припинені правоохоронцями. Наразі вона перебуває під вартою", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, Київська міська прокуратура повідомила про підозру працівникові столичного оборонного заводу. Чоловік публічно заперечував війну країни-агресорки Росії проти України, закликав підтримувати таке рішення ворога, а також прославляв військовослужбовців-окупантів.
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