На Запоріжжі та у Херсоні пролунали вибухи

Ніч на 23 лютого 2023 року розпочалася з вибухів.

На Запоріжжі пролунали вибухи.

Йдеться про гучні звуки на території області, а не в самому Запоріжжі. Тим часом у місті спокійно.

За повідомленням моніторингових каналів звуки вибухів чутно у Запорізькому районі.

За попередньою інформацією йдеться про рух безпілотника, але наразі ця інформація не перевірена.

Також пролунали вибухи у Херсоні. Йдеться про артилерійський обстріл з боку тимчасово окупованих Олешок.

Станом на зараз у Херсонській та Запорізькій областях не оголошена повітряна тривога, але потурбуйтеся про власну безпеку та спостерігайте за офіційними повідомленнями влади.

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Обстріли Херсона

Нагадаємо, що 21 лютого 2023 року, під час звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів, росіяни знову атакували Херсон – п’ятеро осіб загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл росіянами Херсона 21 лютого "звірячим" та висловив щирі співчуття рідним загиблих.

У ніч проти 22 лютого у Херсоні знову прогриміли вибухи.

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