На Запоріжжі та у Херсоні пролунали вибухи

Ніч на 23 лютого 2023 року розпочалася з вибухів.
На Запоріжжі пролунали вибухи.
Йдеться про гучні звуки на території області, а не в самому Запоріжжі. Тим часом у місті спокійно.
За повідомленням моніторингових каналів звуки вибухів чутно у Запорізькому районі.
За попередньою інформацією йдеться про рух безпілотника, але наразі ця інформація не перевірена.
Також пролунали вибухи у Херсоні. Йдеться про артилерійський обстріл з боку тимчасово окупованих Олешок.
Станом на зараз у Херсонській та Запорізькій областях не оголошена повітряна тривога, але потурбуйтеся про власну безпеку та спостерігайте за офіційними повідомленнями влади.
Обстріли Херсона
Нагадаємо, що 21 лютого 2023 року, під час звернення російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів, росіяни знову атакували Херсон – п’ятеро осіб загинули, ще 16 було поранено і госпіталізовано.
Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл росіянами Херсона 21 лютого "звірячим" та висловив щирі співчуття рідним загиблих.
У ніч проти 22 лютого у Херсоні знову прогриміли вибухи.
Читайте також: