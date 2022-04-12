На Запоріжжі тривають бої з окупантами, за минулий тиждень знищено понад сто загарбників

На Запоріжжі тривають бої з окупантами, за минулий тиждень знищено понад сто загарбників

Поранено 23 окупанти країни-агресорки.

У Запорізькій області тривають запеклі бої з російськими окупантами, але українські воїни надійно утримують позиції, а на деяких напрямках відтісняють ворога.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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За його словами,протягом останнього тижня Сили оборони Запорізького краю знищили 130 окупантів, а 23 поранили.

Крім того, окупанти залишилися без п'яти танків, 28 бойових броньованих машин, 41 автомобіля, трьох "Градів", двох мінометів, трьох гаубиці, станції супутникового зв’язку, станції радіоелектронної боротьби та складу боєприпасів. Окрім того пошкоджено одну гаубицю та захоплено одну броньовану машину окупантів.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей російські загарбники розміщують техніку в житловій забудові. Армія Російської Федерації розмішує і техніку, і своїх солдатів у житловій забудові та центральних районах захоплених міст і сіл. Крім того, помічено випадки ведення ворогом країни-агресорки бойових дій в цивільному одязі.

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