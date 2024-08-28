На Запоріжжі українці з автоматів збили два ворожі дрони

Зазвичай такі безпілотники збивають засобами ППО.
Збили два ворожих "Шахеди" з автоматів
Вранці 27 серпня 2024 року дніпровські військові, що зараз на Запорізькому напрямку захищають Україну, з автоматичної зброї збили два ворожих «Шахеди».
Про це пише "Дніпро оперативний" з посиланням на 233 окремий батальйон територіальної оборони.
Випадок є унікальним, оскільки ворожі дрони подібної модифікації українські оборонці збивають переважно засобами ППО.
"Вдало застосували індивідуальну автоматичну зброю хлопці з мінометної батареї 233 батальйону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні.
Додамо, що раніше росіяни атакували енергетичний об'єкт у Запорізькій області.
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