Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі українці з автоматів збили два ворожі дрони

На Запоріжжі українці з автоматів збили два ворожі дрони

Українці оборонці вдало застосували індивідуальну автоматичну зброю / Фото: Дніпро Оперативний

Зазвичай такі безпілотники збивають засобами ППО.

Збили два ворожих "Шахеди" з автоматів 

Вранці 27 серпня 2024 року дніпровські військові, що зараз на Запорізькому напрямку захищають Україну, з автоматичної зброї збили два ворожих «Шахеди».

Про це пише "Дніпро оперативний" з посиланням на 233 окремий батальйон територіальної оборони. 

Випадок є унікальним, оскільки ворожі дрони подібної модифікації українські оборонці збивають переважно засобами ППО.

"Вдало застосували індивідуальну автоматичну зброю хлопці з мінометної батареї 233 батальйону", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

Додамо, що раніше росіяни атакували енергетичний об'єкт у Запорізькій області

Читайте також:

Удари по готелю в Кривому Розі та Запоріжжю! Усе про наслідки масованих атак!

Удари по готелю в Кривому Розі та Запоріжжю! Усе про наслідки масованих атак!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Удари по готелю в Кривому Розі та Запоріжжю! Усе про наслідки масованих атак!

Удари по готелю в Кривому Розі та Запоріжжю! Усе про наслідки масованих атак!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація