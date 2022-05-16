На Запоріжжі українські захисники ведуть активну маневрену оборону і завдають контрударів

На Запоріжжі українські захисники ведуть активну маневрену оборону і завдають контрударів

ЗСУ стримують окупантів на рубежах по лінії розмежування.

За минулу добу загальна оперативна обстановка на південно-східному напрямку залишилася без суттєвих змін. Активних бойових дій на позиції ЗСУ ворог не проводив.

Про це повідомили в Штабі оборони Запорізького краю.

"Фіксувалися локальні бойові зіткнення, обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів, спроби ведення контрбатарейної боротьби. Для покращення свого тактичного становища, окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Також, противник нарощує інженерне обладнання зайнятих позицій", - повідомляють у Штабі.

Основні зусилля окупанти зосереджують на напрямках Гуляйполя, Малинівки, Великої Новосілки Донецької області. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії.

Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, завдають контрударів.

Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із застосуванням вертольота Ка-52, танку, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів та крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї за наступними напрямками: Ольгівське, Времівка, Оріхів, Малинівка, Полтавка, Білогір’я, Новосілка, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Кам’янське, Новоданилівка, Новоолександрівка, Гуляйпільське, Новомиколаївка.

Активно розвивається Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах. Особливо відмічається робота патріотів в м. Мелітополь.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів: знищено 15 ворожих БМП та 37 солдатів.

Також окупанти підірвали дорогу між Гуляйполем та Пологами і намагаються обстрілювати українських військових на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Раніше воїни 128-ї гірсько-штурмової бригади "затрофеїли" ворожу БМП на Запорізькому напрямку.