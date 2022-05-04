На Запоріжжі українські захисники відправили на концерт до Кобзона два десятки окупантів

На Запоріжжі українські захисники відправили на концерт до Кобзона два десятки окупантів

У Запорізькій області тривають активні бойові дії.

Минулої доби українські захисники знищили два десятки окупантів.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої було знищено:

особового складу ворога/ 24 особи, 27 поранено;

зенітно-ракетних комплексів "Бук" 1 од;

реактивних систем залпового вогню «Град»/ 4 од;

танків/ 1 од;

бойових броньованих машин/ 8 од;

БПЛА "Орлан -10"/ 2 од;

152мм гаубиць Д-20/ 2 од;

автомобільної техніки/ 5 од.", - йдеться в повідомленні.

Також в Штабі повідомляють про пошкодження однієї САУ окупантів.

Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі.

В Запорізькій області активно продовжує розвиватися Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах. В області продовжують будувати додаткові оборонні споруди.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів. В Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників.

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