На Запоріжжі українські захисники відправили на концерт до Кобзона два десятки окупантів

У Запорізькій області тривають активні бойові дії.
Минулої доби українські захисники знищили два десятки окупантів.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"Протягом минулої було знищено:
- особового складу ворога/ 24 особи, 27 поранено;
- зенітно-ракетних комплексів "Бук" 1 од;
- реактивних систем залпового вогню «Град»/ 4 од;
- танків/ 1 од;
- бойових броньованих машин/ 8 од;
- БПЛА "Орлан -10"/ 2 од;
- 152мм гаубиць Д-20/ 2 од;
- автомобільної техніки/ 5 од.", - йдеться в повідомленні.
Також в Штабі повідомляють про пошкодження однієї САУ окупантів.
Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі.
В Запорізькій області активно продовжує розвиватися Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах. В області продовжують будувати додаткові оборонні споруди.
Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів. В Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників.
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