Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Запоріжжі українські захисники відправили на концерт до Кобзона два десятки окупантів

Дата публікації
Перегляди
599
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Запоріжжі українські захисники відправили на концерт до Кобзона два десятки окупантів

Associated Press

У Запорізькій області тривають активні бойові дії.

Минулої доби українські захисники знищили два десятки окупантів.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"Протягом минулої було знищено:

  • особового складу ворога/ 24 особи, 27 поранено;
  • зенітно-ракетних комплексів "Бук" 1 од;
  • реактивних систем залпового вогню «Град»/ 4 од;
  • танків/ 1 од;
  • бойових броньованих машин/ 8 од;
  • БПЛА "Орлан -10"/ 2 од;
  • 152мм гаубиць Д-20/ 2 од;
  • автомобільної техніки/ 5 од.", - йдеться в повідомленні.

Також в Штабі повідомляють про пошкодження однієї САУ окупантів. 

Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі.

В Запорізькій області активно продовжує розвиватися Руху опору в тимчасово зайнятих агресором містах та селах. В області продовжують будувати додаткові оборонні споруди.

Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів. В Горлівку доправили понад сотню трупів російських загарбників.

Читайте також: 

Наступна публікація