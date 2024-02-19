На Запоріжжі викрили масштабну корупційну схему, до якої причетне керівництво облради

На передачі хабара викрито заступника голови облради, його помічника і місцевого депутата.

Українські правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради.

Про це передають пресслужби НАБУ та СБУ.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу.

За це він мав сприяти перемозі наперед визначених компаній у медичних закупівлях, а також вчиненню фінансових операцій вказаним медичним закладом в інтересах фінансових установ.

Правоохоронці викрили всіх трьох посадовців облради "на гарячому", одразу після передачі ними всієї суми хабаря.

Зловмисників викрили "на гарячому" / Фото: НАБУ

Наразі тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.