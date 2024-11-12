На Запоріжжі вночі пролунали вибухи — ОВА

Ворог атакував область керованими авіаційними бомбами.
В ніч проти 12 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Вибухи у Запорізькій області" - йдеться у повідомленні.
Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу пуску керованих авіаційних бомб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині протягом минулої доби пролунало 167 вибухів.
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