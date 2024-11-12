На Запоріжжі вночі пролунали вибухи — ОВА

В ніч проти 12 листопада у Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області" - йдеться у повідомленні.

Перед цим в області була оголошена повітряна тривога через загрозу пуску керованих авіаційних бомб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що на Сумщині протягом минулої доби пролунало 167 вибухів.

Читайте також: