На Запоріжжі ворог влучив у приватні будинки: спалахнула пожежа

На місці працюють рятувальні служби.
Унаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федорів.
Рятувальники врятували жінку.
Екстрені служби працюють на місці.
Як повідомлялося, після 19:00 29 грудня росіяни атакували безпілотниками. Ворог запустив перші групи дронів по Україні.
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