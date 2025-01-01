На Запоріжжі ворог влучив у приватні будинки: спалахнула пожежа

Унаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федорів.

Рятувальники врятували жінку.

Екстрені служби працюють на місці.

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Як повідомлялося, після 19:00 29 грудня росіяни атакували безпілотниками. Ворог запустив перші групи дронів по Україні.

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