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На Запоріжжі ворог влучив у приватні будинки: спалахнула пожежа

На Запоріжжі ворог влучив у приватні будинки: спалахнула пожежа

Ворог надокучає українцям. / Фото: pixabay.com

На місці працюють рятувальні служби.

Унаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федорів. 

Рятувальники врятували жінку. 

Екстрені служби працюють на місці.

Як повідомлялося, після 19:00 29 грудня росіяни атакували безпілотниками. Ворог запустив перші групи дронів по Україні.

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