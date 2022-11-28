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На Запоріжжі вводяться погодинні відключення електроенергії: графік

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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238
Час на прочитання
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На Запоріжжі вводяться погодинні відключення електроенергії: графік

Фото: Getty Images

Сьогодні у Запорізькій області вводяться графіки погодинних стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це пише видання ПІК у повідомленні у соціальних мережах. 

Графіки діють із 06:00, відключення розпочинаються із Першої черги.

Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень.

Нагадаємо, що раніше через обстріл Запоріжжя частина міста залишилася без тепла. Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту. Також обстрілами пошкоджено кілька житлових будинків.

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