На Запоріжжі вводяться погодинні відключення електроенергії: графік

Сьогодні у Запорізькій області вводяться графіки погодинних стабілізаційних відключень електроенергії.
Про це пише видання ПІК у повідомленні у соціальних мережах.
Графіки діють із 06:00, відключення розпочинаються із Першої черги.
Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень.
Нагадаємо, що раніше через обстріл Запоріжжя частина міста залишилася без тепла. Ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту. Також обстрілами пошкоджено кілька житлових будинків.
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